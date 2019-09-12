Каждый десятый россиянин врет, чтобы уйти с работы пораньше

Около 10% работающих россиян предпочитают не называть настоящую причину, когда отпрашиваются с работы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом Superjob.

По результатам исследования, мужчины чуть чаще женщин выдумывают повод уйти с работы пораньше (11% против 8%). Причину освободиться также чаще изобретают россияне до 24 лет (12%), а реже – в возрасте от 45 лет и старше (8%).

При этом 83% россиян ответили, что последний раз, чтобы уйти пораньше, называли реальную причину.

Есть несколько мотивов, почему работники врут руководству. Во-первых, многие поводы для отлучки они считают слишком личными и предпочитают не посвящать работодателя в деликатный вопрос.

Во-вторых, многие уверены, что причину отсутствия начальство может счесть несущественной, поэтому придумывают повод позначительнее.

Кроме того, при поиске нового места работы сотрудники чаще всего скрывают от нынешнего руководства, что им нужно пойти на собеседование в другую компанию.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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