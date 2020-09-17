Россияне рассказали, по каким причинам пропускают работу

Жители России рассказали, по каким причинам чаще всего пропускают работу. В основном поводом для прогула является забота о здоровье своем и близких.

В исследовании, проведенном сервисом «Работа.ру», приняли участие 4,6 тысячи совершеннолетних россиян, проживающие во всех регионах страны, пишет ТАСС.

39% респондентов заявили, что пропускают работу из-за похода к врачу. Каждый четвертый также брал отгул из-за болезни детей. 19% опрошенных часто пропускали работу из-за плохого самочувствия. 9% были вынуждены отпрашиваться, чтобы встретить мастера или получить посылку.

Большинство (58%) никогда не обманывало начальство ради пропуска работы. У трети респондентов каждая десятая причина пропустить работу была выдуманной.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.09.20

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