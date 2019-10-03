Минтруда рассмотрит вопрос о новой категории льготников

В России следует создать новую льготную категорию граждан – «жертвы перестройки». С таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Соответствующее обращение он направил министру труда Максиму Топилину, сообщает RT со ссылкой на текст документа.

Народный избранник назвал перестройку крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для советских граждан в 1990-е годы. Он подчеркнул, что больше всего в то время пострадали молодые люди в возрасте от 25 до 45 лет. По словам депутата, многие «жертвы перестройки» умерли в раннем возрасте или приобрели тяжелые заболевания. Так Чернышов объяснил необходимость принять меры по социальной поддержке такой категории людей, однако не уточнил, какие именно.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.10.19

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