Четверть россиян считает себя «жертвами перестройки»

25% россиян считают себя «жертвами перестройки», свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Противоположной точки зрения придерживается 70%, а 5% – затруднились ответить. Чаще всего «жертвой перестройки» называют себя респонденты 60 лет и старше (37%), а реже – молодые люди 18-24 лет (8%).

В начале октября зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил в адрес главы Минтруда Максима Топилина обращение с предложением создать в России новую льготную категорию – «жертвы перестройки». Парламентарий считает, что в нее могли бы войти граждане, проживавшие в России в 1987-1989 года в возрасте 25-45 лет.

Данное предложение поддержали 41% респондентов, против высказались 47%, 12% участников опроса затруднилось ответить. Чаще всего поддерживают предложение те граждане, которые относят себя к «жертвам перестройки» (62%), женщины (46%), молодежь (64%). Против такого предложения в основном выступают те, кто не относит себя к «жертвам перестройки» (55%), опрошенные 45-59 лет (57%), мужчины (55%), передает РИА «Новости».

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 17 октября 2019 года. В нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Москва, Иван Гридин

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