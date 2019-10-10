Россияне стали больше экономить на лечении и образовании

Аналитический центр Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) выяснил, на чем экономят жители России. Оказалось, что в первую очередь из-за нехватки денег россияне отказываются от отпуска.

По результатам опроса, который проводился в 52 регионах России, 46% респондентов заявили, что не ходят в отпуск, чтобы сэкономить. 29% опрошенных отказываются от посещения театров и кино, пишет ТАСС.

С 2015 года на 5% выросла доля тех, кто экономит на лечении. Расходы на медицину в случае нехватки денег сокращают 27% россиян.

Каждый четвертый отказывается от поездок к родственникам и друзьям, каждый пятый экономит на одежде и обуви. 18% готовы отказаться даже от самых необходимых покупок для домашнего обихода.

В последние четыре года больше граждан стали экономить на образовании для себя и своих детей. Так в 2015 году траты на образование сокращали 6%, в 2019 году – 10%, отмечают аналитики.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.10.19

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