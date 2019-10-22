«Понять информацию трудно»: Кремль ответил на данные Росстата о низких доходах россиян

В Кремле со скептицизмом отнеслись к свежим статистическим данным Росстата, согласно которым половине россиян хватает денег только на еду и одежду. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему «трудно понять», откуда взялись эти сведения, и отметил, что к подобным исследованиям нужно относиться «очень аналитически».

Пресс-атташе Кремля при этом напомнил про похожее исследование Росстата, из которого, среди прочего, следовало, что больше трети (35,4%) россиян не могут купить каждому члену семьи по две пары подходящей по сезону обуви. По словам Пескова, подобные данные можно объяснить «только с научной, социологической точки зрения». «Наверное, лучше, чтобы социологи и ученые это объясняли», – цитирует пресс-секретаря главы государства РИА «Новости».

Ранее Росстат обнародовал данные о доходах российских семей. Из них следует, что 49,4% домохозяйств может позволить себе купить только необходимое – продукты и одежду, в то время как на предметы длительного пользования, например, мебель или холодильник, денег не хватает. По сравнению с прошлым годом доля этих граждан незначительно выросла. При этом статистическое ведомство зафиксировало сокращений доли семей, у которых есть средства на еду, но покупать одежду и оплачивать услуги ЖКХ уже затруднительно. В первом квартале года таковых выявлено 15,2%, во втором – 14,1%.

Хуже всего с приобретением предметов длительного пользования обстоят дела у семей неработающих пенсионеров (58,8%), а также многодетных (56,1%) и неполных семей (53,9%).

В самом Росстате, комментируя свои же данные о доходах россиян, напомнили о русской пословице – «Кому щи пусты, а кому жемчуг мелок». В ведомстве отметили, что представление о достатке и материальных возможностях семьи субъективны и могут зависить от множества факторов. «Регулярно мы наблюдаем, что даже в самых высокодоходных группах есть семьи, которые заявляют о том, что испытывают затруднения при покупке всего самого необходимого или, например, не могут себе позволить себе покупать одежду», – цитирует представителя Росстата RNS.

Ранее в октябре Аналитический центр Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) выяснил, на чем экономят россияне. Жители РФ в первую очередь отказывается от отпуска. По результатам опроса, который проводился в 52 регионах России, 46% респондентов заявили, что не ходят в отпуск, чтобы сэкономить. Треть опрошенных отказывается от посещения театров и кино. Расходы на медицину в случае нехватки денег сокращают 27% россиян.

Напомним, в апреле в СМИ появились данные исследования Росстата за 2018 год, согласно которым минимальный доход российской семьи должен составлять 58,5 тыс. рублей, чтобы иметь возможность покупать самое необходимое. При этом почти 80% россиян заявили, что испытывают финансовые трудности и вынуждены отказывать себе в покупке вещей первой необходимости, сообщал РБК. 10% респондентов признались, что не могут себе позволить есть рыбу или мясо хотя бы дважды в неделю, каждый пятый (20%) экономит на овощах и фруктах. Более 35% россиян отметили, что не могут приобрести каждому члену семьи по две пары подходящей по сезону обуви. Половина опрошенных сообщила, что не может себе позволить раз в год ездить в отпуск на неделю.

Официальный представитель Кремля тогда заявил, что президенту РФ Владимиру Путину было доложено об исследовании Росстата об уровне жизни россиян. Песков при этом заявил о непонимании тех критериев, по которым ведомство проводило данное исследование, и почему в нем речь идет именно об обуви. Пресс-атташе Кремля также высказал мнение, что эта работа носит скорее академический, чем прикладной характер.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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