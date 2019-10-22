В России увеличилась доля семей, которым хватает денег лишь на еду и одежду

Половине российских семей хватает денег лишь на еду и одежду, следует из официальной статистики.

Согласно данным Росстата, доля домохозяйств, чьи финансовые ресурсы, по их собственной оценке, позволяют приобретать продукты питания и одежду, но не товары длительного пользования (например, мебель, холодильник, стиральная машина), во втором квартале 2019 года увеличилась до 49,4%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число выросло на 0,6%. В сравнении с первым кварталом 2019 года рост показателя составил 0,2%.

В то же время во втором квартале текущего года сократилась до 14,1% доля семей, которые могут позволить себе покупать еду, но испытывают трудности с приобретением одежды и оплатой услуг ЖКХ. В первом квартале 2019 года доля таких домохозяйств составляла 15,2%, во втором квартале 2018 года – 16,1%.

Кроме того, как уверяет Росстат, доля домохозяйств, которые признались об отсутствии денег даже на еду, уменьшилась до 0,7%. Так, в первом квартале 2019 года их число составляло 0,8%, а во втором квартале 2018 года – 1%.

Доля семей, которым хватает средств на еду, одежду и товары длительного пользования, но которые не могут приобрести автомобиль, квартиру или дачу, выросла до 32,6%. В первом квартале 2019 года таких насчитывалось 31,7%, во втором квартале 2018-го – 30,6%.

Помимо этого, число тех, кто заявил, что им достаточно денег для покупки всего, что сочтут необходимым, выросло во втором квартале 2019 года в сравнении с первым кварталом на 0,1% – с 2,6% до 2,7%.

Напомним, по данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале 2019 года снизились в годовом исчислении на 0,1%, а по итогам первого полугодия – на 1,3%. В то же время, согласно оценке ведомства, реальные денежные доходы в первом полугодии-2019 по сравнению с прошлогодним уровнем снизились на 0,4%, несмотря на 7-процентное повышение официальных зарплат.

В конце прошлой недели Росстат неожиданно объявил о резком росте реальных доходов россиян в третьем квартале 2019 года. Как уверяет статистическое ведомство, доходы населения в отчетном периоде выросли на 3% в годовом выражении. С учетом статистики за третий квартал, по итогам 9 месяцев текущего года зафиксирован рост реальных доходов населения на 0,2%. Между тем россияне, судя по их комментариям в интернете, откликнулись на официальную статистику с большим недоверием. Пользователи Сети называют обнародованные цифры враньем, чушью и очередной уткой и спрашивают «В какой стране Росстат считал реальные доходы россиян?»

В конце августа Росстат сообщил, что численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2019 года составила 12,7%, или 18,6 млн человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 0,2%.

Согласно данным исследования, проведенного сервисом онлайн-кредитования «Робот Займер», три четверти россиян признались, что им не хватает денег до получения следующей зарплаты. Только 5% работающих граждан могут откладывать сбережения. 38,4% россиян часто нуждаются в дополнительных 10 тысячах рублей, чтобы благополучно перекрыть разрыв в семейном бюджете. 6,8% граждан требуется 6-8 тысяч рублей до следующего прихода денег, 8,4% хватит и 5 тысяч рублей.

В апреле в СМИ появились данные исследования Росстата за 2018 год, согласно которым минимальный доход российской семьи должен составлять 58,5 тыс. рублей, чтобы иметь возможность приобрести самое необходимое. При этом почти 80% россиян признались, что испытывают финансовые трудности и вынуждены отказывать себе в покупке вещей первой необходимости, сообщал РБК. 10% респондентов заявили, что не могут себе позволить есть рыбу или мясо хотя бы дважды в неделю, каждый пятый (20%) экономит на овощах и фруктах. Более 35% россиян признались, что не могут купить каждому члену семьи по две пары подходящей по сезону обуви. Половина опрошенных сообщила, что не может себе позволить раз в год съездить в отпуск на неделю.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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