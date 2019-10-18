«Жить становится всё тяжелее – это реальность, хватит врать!»: в Рунете ответили на отчет Росстата о резком росте доходов населения

Пользователи Рунета бурно отреагировали на данные Росстата о резком росте реальных доходов россиян в третьем квартале 2019 года после провала в начале года. Как уверяет статистическое ведомство, доходы населения за вычетом обязательных платежей и откорректированные на инфляцию, в третьем квартале выросли на 3% в годовом выражении. При этом в первом квартале падение реальных доходов составило 2,5%, во втором – 0,1%. Однако с учетом статистики за третий квартал, по итогам 9 месяцев текущего года зафиксирован рост на 0,2%. Между тем россияне, судя по их комментариям в интернете, откликнулись на официальную статистику с большим недоверием.

Пользователи Сети называют обнародованные цифры враньем, чушью и очередной уткой и саркастически вопрошают: «В какой стране Росстат считал реальные доходы россиян?»

«Очередная утка. Доход может и повысился, но только у олигархов и в Росстате», – пишет пользователь под ником «Джин Мираж». «Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян))) Россиян, которые проживают в Лондоне и Майами??» – иронизирует Владимир Либерзон. «Как было, так и осталось, – пишет Элина Мусатова. – Зато ЖКХ растет, не успеваем платить».

«Да когда же остановятся во вранье, народ прозрел давно», – возмущается Людмила Гаврилова. «Цены на все постоянно растут, зарплаты в лучшем случае все те же, нищих все больше, средний класс все меньше, долги огромны, большинству не хватает денег, чтоб дожить до зарплаты, но вдруг просыпаешься среди всего этого дерьма, а тут, оказывается, у россиян опять реальные доходы выросли», – комментирует пользователь под ником «Злой волгоградец». «У меня за 3 года на 1,8% увеличилась зарплата, а кварплата выросла на 20%. Походу мы с Росстатом в разных странах живем», – заметил пользователь «Миха Морозоффф». «Из всех моих знакомы, а их много, ни у кого реальный заработок не поднялся ни на рубль. Ни одна коммерческая структура не изменила условия труда (размеры заработанной платы). Наоборот, во многих прошли сокращения штатов», – пишет Bell.

«Росстат живет, наверное, в другом изменении, там у них наверно доходы растут. А у нас здесь растет безработица, умирает малый бизнес, падает уровень жизни, – отмечает ser1816. – Зато растут тарифы ЖКХ, увеличен пенсионный возраст, увеличен НДС, нас облагают новыми налогами и штрафами». «Жить становится все тяжелее и тяжелее. Это то, что реально происходит в сегодняшней России, от этого никуда не денется», – считает он.

Пользователи при этом шутливо замечают, что власти приурочили обнародованную оптимистичную статистику по росту доходов россиян к очередному повышению тарифов ЖКХ, чтобы «народ не нервничал сильно».

Надо отметить, что Росстат связал скачок величины реальных доходов населения в третьем квартале с низкой базой прошлого года и опережающим ростом доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в общей структуре.

Аналитики в свою очередь не находят внятного объяснения взрывному росту доходов россиян в третьем квартале. Об этом, в частности, написала в своем твиттере главный экономист банка Nordea по России Татьяна Евдокимова. «Все это выглядит весьма странно на фоне снижения потребления и примерно неизменной динамики реальных заработных плат во втором и третьем кварталах», – отметила эксперт.

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович заявил в комментарии РБК, что представленные Росстатом цифры вызывают «серьезное недоумение», поскольку, по его мнению, «в экономике нет явных драйверов для такого ускорения показателя» реальных доходов населения. Аналитик отметил, что серьезное восстановление денежных доходов населения должно было бы привести к росту потребительского спроса и поддержать розничную торговлю, однако этого не произошло.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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