«Нужно изменить ситуацию!»: Путин отчитал кабмин за низкие доходы россиян

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз высказал недовольство низкими доходами россиян. Соответствующее заявление прозвучало на инвестиционном форуме «Россия зовет!». Глава государства заявил, что, несмотря на то, что «сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном выражении», располагаемые доходы граждан «практически стоят на месте».

Путин потребовал от правительства «изменить ситуацию» с негативной динамикой реальных доходов населения страны. «Это важнейшее направление работы правительства, и результаты здесь, конечно, пока весьма скромные», – констатировал президент, чьи слова приводит пресс-служба Кремля.

Путин при этом подчеркнул, что «залог устойчивого долгосрочного роста благополучия граждан» – динамичное развитие экономики в целом, «увеличение вложений в развитие предприятий и создание качественных рабочих мест». «Все задачи в этой связи перед правительством поставлены», – указал он, отметив, что «очень рассчитывает», что они будут «успешно реализованы».

Как сообщал «Новый День», в конце августа Путин выражал обеспокоенность медленным ростом реальных доходов россиян. Президент потребовал от финансового и экономического блока правительства РФ «конкретных шагов» для повышения доходов граждан и придания более устойчивой динамики роста самой экономике.

В ходе сегодняшнего выступления на форуме Путин также коснулся ситуации с инфляцией. По его словам, снижение инфляции в России идет быстрее прогнозов – текущий уровень 3,6%, а в начале 2020 года рост потребительских цен может замедлиться до 3% и уйти «даже ниже». В этом «есть определенные риски для оживления экономики, для динамики совокупного спроса», отметил президент. Путин заверил, что Кремль будет держать вопрос с инфляцией «на постоянном контроле» и находиться «в постоянном контакте по этому вопросу» с правительством и Центробанком. Он пообещал, что Кремль будет уважать «предусмотренные законом права и предусмотренную законом независимость» Банка России.

Ранее сегодня на этом же форуме по поводу инфляции поспорили глава Минэкономразвития Максим Орешкин и первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов. Орешкин ожидает, что рост цен по итогам года будет «ближе к 3%», что отражает слабый потребительский спрос. По его мнению, для развития экономики необходимо привести инфляцию к целевому уровню 4%. Силуанов согласился, что необходимо поднимать инфляцию до целевого показателя, но указал, что при низкой инфляции выше реальные доходы населения и доходы предприятий.

По оценке Росстата, потребительские цены в России за период с 6 по 11 ноября 2019 года не изменились после роста на 0,1% неделей ранее. С начала текущего года инфляция достигла 2,39%, а в годовом исчислении 3,77%, что на 0.23% меньше, чем месяцем ранее.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.11.19

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