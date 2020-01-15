Путин назвал рецепт роста реальных доходов россиян. «Правительство и ЦБ, это вас касается!»

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию в очередной раз заявил, что важнейшая задача правительства и Центробанка – создание условий для «существенного повышения реальных доходов граждан». Для этого, по словам главы государства, необходимы структурные изменения экономики, рост ее эффективности. Путин при этом подчеркнул, что темпы роста ВВП России в 2021 году должны быть выше мировых.

С этой целью президент велел запустить новый инвестиционный цикл с ежегодным приростом инвестиций каждый год в размере не менее 5%. «Их долю в ВВП страны нужно увеличить с текущего 21% до 25% в 2024 году», – указал он. Кроме того, по словам Путина, для роста ВВП нужно «серьезно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг».

Для стимулирования инвестиций, как отметил президент, в течение 6 лет не будут меняться налоги для бизнеса. Кроме того, по его словам, нужно ускорить принятие законов по защите инвестпроектов. «Гарантии инвесторам должны стать нормой закона», – подчеркнул он.

Путин также пообещал, что Федерация будет компенсировать регионам 2/3 их выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета. Сейчас, отметил глава государства, регионы редко используют различные вычеты и льготы, потому что региональные бюджеты теряют поступления. Новая мера позволит компенсировать финансовые потери, отметил он.

Помимо этого, Путин поручить убрать размытые нормы уголовного преследования по преступлениям экономического состава. По его словам, соответствующие поправки он уже внес Госдуму. Правоохранителям впредь придется доказать, что компания, нарушившая закон, изначально создавалась под эти цели, подчеркнул президент.

Напомним, Минэкономики прогнозирует рост ВВП в 2020 году на уровне 1,7%, хотя изначально предполагалось, что экономический рост в текущем году составит 2,1%. Что касается прогноза на 2021 год, правительство ожидает, что ВВП РФ вырастет на 3,1%. Однако глава Счетной палаты Алексей Кудрин в октябре заявлял, что этого достичь нереально. «В реальной практике это вряд ли реально сделать, – заявил Кудрин, выступая в Госдуме 23 октября. – Такой рост вряд ли случится, и ЦБ дает прогноз не более 2,5%. Мы считаем, что это сомнительный момент в прогнозе». По итогам минувшего года Кудрин ожидает рост экономики на уровне 1%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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