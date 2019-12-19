Путин рассказал, как решить проблему бедности в России

Президент РФ Владимир Путин заявил о наступлении в России «ситуации внутренней стабильности». Так глава государства оценил развитие страны в последние годы. По словам Путина, «экономика с 90-х годов кардинально поменялась», но остается множество проблем. «Да, много проблем, но не сравнить, с тем, что было», – сказал глава государства, наповним, что у России в настоящее время минимальный внешний долг – один из лучших показателей в мире.

Путин упомянул о снижении реальных доходов граждан, наблюдаемом в последние годы, но похвастался «небольшим увеличением показателей за третий квартал». Однако это недостаточно, заявил он. «Уровень зарплат подрос, немножко подросли и доходы, но этого мало», – сказал Путин. По его словам, в целом проблему бедности следует решать за счет роста ВВП и увеличения производительности труда, а не раздачей денег из фондов. Путин пообещал, что власти продолжат работать над ростом реальных доходов населения.

Ранее, в начале декабря, премьер Дмитрий Медведев, подводя итоги уходящего года в ежегодном интервью российским телеканалам, заявил об успешном развитии отечественной экономики в 2019 году. По его мнению, экономика и социальная сфера «прожила абсолютно нормально, стабильно». Глава правительства, впрочем, призвал не ждать заметного экономического роста в этом году. По словам Медведева, ВВП к концу года, скорее всего, вырастет не более чем на 1,5%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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