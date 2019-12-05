«Успешная стабильность»: Медведев оценил развитие России в уходящем году

Премьер Дмитрий Медведев подвел итоги уходящего года в ежегодном интервью российским телеканалам. По его оценке, Россия в 2019 году развивалась «вполне успешно», а экономика и социальная сфера «прожила абсолютно нормально, стабильно». Глава правительства отметил, что это самое главное, учитывая то, что в разные годы появлялись различные проблемы.

Между тем, ждать заметного экономического роста в этом году не стоит. По словам Медведева, ВВП к концу года, скорее всего, вырастет не более чем на 1,5%. Глава правительства отметил, что экономика все же «развивалась не такими широкими темпами, как мы хотели бы». «Максимальный рост, который мы ожидаем, может быть от 1,3% до 1,5%», – сказал Медведев.

Он также заявил, что инфляция в этом году будет на уровне 3,8%, заметив, что это самая низкий показатель в истории страны. Безработица будет в пределах 4,6-4,7% – «это хорошая цифра», указал Медведев.

Профицит бюджета в текущем году, по его словам, составит около 1,8% ВВП. «Это тоже очень приличный запас прочности, который позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее», – отчитался Медведев, напомнив, что 2019-й был годом старта национальных проектов.

Реальные располагаемые доходы россиян, судя по словам главы кабмина, по итогам года вновь окажутся в стагнации. Как заявил Медведев, реальные доходы населения могут вырасти «очень незначительно» – на 0,2-0,3%. При этом он акцентировал внимание на том, что по итогам года мы все же будем не в минусе, а в плюсе. По его словам, важнейшая задача властей – повысить реальное благосостояние россиян.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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