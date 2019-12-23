Более 40% россиян заявили об ухудшении уровня жизни в стране в 2019 году – «Левада-центр»

Почти половина россиян (43%) заявила об ухудшении уровня жизни основной части населения России в 2019 году. Таковы результаты опроса «Левада-центра». Столько же респондентов считают, что положение не изменилось. По мнению 13% участников опроса, люди стали жить лучше.

При этом 46% участников опроса высказались об ухудшении работы больниц и поликлиник, о противоположной позиции заявили 14%, еще 37% считают, что положение не изменилось. 34% россиян заметили ухудшение работы образовательных учреждений, 24% – правоохранительных органов – об обратном заявили по 14% соответственно.

42% опрошенных указали на то, что в России стало сложнее хорошо зарабатывать, еще столько же считают, что ситуация не изменилась, а каждый десятый (10%) полагает, что возможностей для приличного заработка стало больше.

О том, что в уходящем году стало больше несправедливости в распределении материальных благ, заявил 41% россиян, на улучшение ситуации указали только 7% граждан.

Каждый третий (32%) заметил, что в текущем году ухудшилась ситуация со свободой слова. 13% заявили об обратном, а 50% склонны считать, что положение не изменилось.

Около половины россиян (49%) полагают, что состояние окружающей среды ухудшилось, лишь 12% заявили, что экологическая ситуация в стране улучшилось, а 37% не заметили ни того, ни другого.

Кроме того, 42% респондентов считают, что отношения России со странами Запада и НАТО ухудшились, 7% – что улучшились, а 38% – что не изменились.

Согласно данным исследования, 37% россиян полагают, что уходящий год оказался для России труднее, чем предыдущий, 14% – что легче и 50% – что такой же, как 2018-й.

Более трети респондентов (35%) признались, что этот год для их семьи стал тяжелее, чем предыдущий, 14% – что легче. Для 51% участников опроса 2019-й стал по сложности таким же, как 2018 год.

Большинство россиян (66%) назвали уходящим год средним, 18% – хорошим, 15% – плохим. При этом, 61% респондентов признались, что 2019-й был для них удачным годом, 29% – что неудачным.

Опрос проводился 12-18 декабря 2019 года среди 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ методом личного интервью.

«Левада-центр» включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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