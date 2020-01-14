Власти пообещали мизерный рост зарплат и реальных доходов россиян в 2020 году

Глава Минтруда России Максим Топилин пообещал рост реальной зарплатной платы и реальных доходов населения в 2020 году. Правда, увеличение ожидается мизерным.

По словам министра, реальная заработная плата россиян увеличится на 2,3%, а реальные располагаемые доходы, т.е. доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию, вырастут на 1,5%. Об этом он сообщил в интервью «Российской газете».

Топилин также сообщил, что оплата труда бюджетников продолжит увеличиваться в соответствии с майскими указами президента страны от 2012 года. По словам министра, их зарплаты «по-прежнему будут соотноситься со среднемесячным доходом от трудовой деятельности в регионе». «Растет данный показатель – значит, растет и зарплата этих категорий бюджетников», – указал Топилин.

Глава Минтруда уточнил, что повышение заработной платы получат, как работники бюджетного сферы, которые указаны в майских указах, так и бюджетники, не обозначенные в этих указах, – бухгалтеры, кадровики, юристы инженерно-технические и вспомогательные работников бюджетных учреждений. Трехпроцентная прибавка к их зарплате предусмотрена с 1 октября 2020 года, сообщил Топилин. Индексация ожидается и в 2021-2022 годах – на 4% ежегодно, также с 1 октября, добавил министр.

Напомним, в конце декабря президент РФ Владимир Путина в ходе совещания с членами правительства назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан. Глава государства отметил, что в третьем и четвертом кварталах зафиксирован определенный рост реальных доходов населения и их зарплат, и такой темп нужно не только сохранить, но и усилить.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.01.20

Слух дня: медники откроют новое СМИ взамен «Бомбуса» ради книжки про Алтушкина. / Назначена дата суда по иску органов опеки к родителям девочки, которая пять лет живет в больнице. / Назван единственный надежный способ защиты от гриппа. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»