«Это вряд ли реально сделать»: Счетная палата не верит в экономической прогноз правительства РФ

Счетная палата России снизила прогноз параметров экономического роста страны в этом году до 1% ВВП. Ведомство усомнилось также в запланированном на трехлетний период увеличении экономики в 3,1% на 2021 год. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в Государственной думе в ходе обсуждения параметров проекта основного финансового закона страны.

«В этом году будет 1% ВВП по нашей оценке. Хотя официальный прогноз 1,3%», – сказал Кудрин.

Он подчеркнул, что заявленные правительством темпы экономического роста вызывают больше всего вопросов в проекте федерального бюджета. Так, в прошлом году, согласно прогнозам, темпы роста в 2020 году должны были составить 2,1%, однако в этом году цифра была скорректирована до 1,7%. «А на 2021 сохранена без изменений – 3,1%. То есть мы видим скачок почти в два раза, в реальной практике это вряд ли реально сделать, – заявил Кудрин. – Такой рост вряд ли случится, и ЦБ дает прогноз не более 2,5%. Мы считаем, что это сомнительный момент в прогнозе. Конечно, он влияет на параметры бюджета, и в следующем году, когда мы вернемся к планированию, надо будет тщательнее спрогнозировать экономический рост».

Кроме того, согласно расчетам кабинета министров, прирост инвестиций в 2020 году должен ускориться с 2% до 5%. При этом год назад Минэк вообще планировал рост в 7,6% на 2020 год – однако в этом году он составляет лишь 0,6%, указал Кудрин.

Несырьевой экспорт в этом году даже замедлился, хотя, как сказал глава Счетной палаты, «есть соответствующий национальный проект по его наращиванию». «Меры, которые предлагает правительство по улучшению инвестклимата, пока недостаточны для изменения ситуации и создания инвестиций, которые создадут базис для роста через год и два», – подчеркнул Кудрин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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