«Страдают и экономика, и социалка»: Кудрин указал на недостатки проекта федерального бюджета

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин перечислил недостатки проекта федерального бюджета на ближайшие три годы, который сегодня приняла Госдума в первом чтении.

Руководитель контрольно-счетного ведомства отметил в своем твиттере, что его беспокоит то, что в проекте главного финансового документа страны «недостаточно системных стимулов роста экономики». «Приветствую новые меры сокращения бедности, дополнительные деньги на нацпроекты, но за три года структура бюджета практически не меняется», – написал Кудрин.

Глава СП при этом напомнил, что 11 лет назад в России впервые поставили задачу бюджетного маневра в пользу образования, здравоохранения – «хотели поднять до 5% ВВП по каждой сфере». Кудрин отметил, что «это было бы сравнимо с расходами развитых стран», но «сейчас эти расходы ниже, чем в 2008 году». «В трехлетнем бюджете этого маневра снова не видим», – констатировал руководитель Счетной палаты.

Надо отметить, что первый вице-премьер, глава минфина РФ Антон Силуанов, выступая сегодня в Госдуме, подчеркнул, что бюджет на трехлетний период имеет социальную направленность – на эти цели предусмотрено 36,3% всех расходов государственной казны.

Ранее сегодня Кудрин выразил сомнение в заявленных правительством в проекте федерального бюджета темпах экономического роста. Он счел нереальным запланированное увеличение экономики в 3,1% в 2021 году. Глава СП в ходе выступления в Госдуме также отметил, что рост ВВП в этом году будет 1% «по нашей оценке», хотя официальный прогноз 1,3%».

«Все больше индикаторов говорит, что темпы роста экономики будут ниже официального прогноза», – написал Кудрин в твиттере. «Инвестиции в первом полугодии выросли на 0,6%, рост инвестимпорта по году ожидается 0,2%, выпуск инвестпродукции сокращается, индекс PMI – самый низкий за 10 лет», – уточнил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.10.19

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