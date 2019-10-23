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Среда, 23 октября 2019, 14:34 мск

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Госдума приняла федеральный бюджет в первом чтении

Федеральный бюджет ближайшую трехлетку принят Госдумой в первом чтении. После трехчасового обсуждения парламентарии поддержали его большинством голосов. Против по традиции голосовали коммунисты. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в итоге проект главного финансового документа страны одобрили 353 парламентария, против оказались 62 депутата.

До 18 часов 4 ноября все поправки к проекту бюджета должны быть внесены в Государственную думу, подчеркнул глава профильного думского комитета Андрей Макаров. Второе чтение намечено на 19 ноября.

«Для чистоты отношений напишите 5 ноября до 10 утра, – предложил депутат Госдумы Николай Коломейцев. – 4 ноября праздник, даже суды не работают». Однако Макаров отказался учитывать распространение нормы о праздничных днях на депутатов. «Это у меня вызывает сомнения, как у юриста», – сообщил он.

В ходе обсуждения проекта бюджета депутаты высказали необходимость контроля Госдумы за реализацией госпрограмм и нацпроектов. Первый вице-премьер, глава минфина РФ Антон Силуанов с этим согласился. «Мне кажется, что при этом мы сможем получить больше результатов от тех цифр, которые мы принимаем при рассмотрении проекта бюджета», – отметил он.

В свою очередь, Макаров напомнил, что правительству до 1 апреля нужно привести все госпрограммы в соответствие с цифрами бюджета, и не удержался в очередной раз от критики министерства экономического развития РФ. «У нас часто идет речь о статистических показателях. Но главное, чтобы граждане почувствовали изменения к лучшему. Нас тут облагодетельствовал Росстат, сообщив, что доходы граждан выросли, – сообщил Макаров, и тут же напомнил: – Мы уже говорили в этом зале, что пять раз подгонялись данные [Росстата] по фонду оплаты труда под требуемые результаты».

«Закон о бюджете решает главную задачу – что бы ни случилось в экономике, все социальные обязательства государства будут выполнены», – завершил свою речь Макаров.

Ранее Силуанов подчеркнул, что бюджет на трехлетний период имеет социальную направленность – на эти цели предусмотрено 36,3% всех расходов государственной казны.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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