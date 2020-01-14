Кудрин рассказал о миллиардных хищениях из федерального бюджета

Общий объем финансовых нарушений в федеральном бюджете, которые ежегодно выявляют аудиторы Счетной палаты (СП), составляет сотни миллиардов рублей, при этом на долю хищений, по фактам которых возбуждаются уголовные дела, приходится только 2-3 млрд рублей в год. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал глава СП Алексей Кудрин.

Так, за 2019 год удалось выявить финансовых нарушений на 804 млрд рублей. По словам Алексея Кудрина, треть из этой суммы – нарушения при бухгалтерском учете. Их исправляют по ходу проведения проверок, отметил глава СП. На нарушения при проведении государственных закупок также приходится треть всех нарушений.

Кроме того, Алексей Кудрин рассказал, что в планах Счетной палаты провести постепенный переход от поиска конкретных нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере. По его словам, данное направление может быть расширено в том числе за счет применения цифровых методов анализа. «Мы поставим для себя такой KPI – больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем. И к середине этого года построим новую модель управления Счетной палатой», – заявил глава ведомства.

Как писал «Новый День», Алексей Кудрин, выступая в октябре с докладом в Госдуме, сообщил, что заявленные правительством темпы экономического роста вызывают больше всего вопросов в проекте федерального бюджета. Так, в 2018 году, согласно прогнозам, темпы роста в 2020 году должны были составить 2,1%, однако в 2019 году цифра была скорректирована до 1,7%. «А на 2021 сохранена без изменений – 3,1%. То есть мы видим скачок почти в два раза, в реальной практике это вряд ли реально сделать, – заявил Кудрин. – Такой рост вряд ли случится, и ЦБ дает прогноз не более 2,5%. Мы считаем, что это сомнительный момент в прогнозе».

Кроме того, согласно расчетам кабмина, прирост инвестиций в 2020 году должен ускориться с 2% до 5%. При этом год назад Минэк планировал рост в 7,6% на 2020 год – однако в 2019 году он составил лишь 0,6%, указал Кудрин. Несырьевой экспорт в 2019 году даже замедлился, хотя, как сказал глава Счетной палаты, «есть соответствующий национальный проект по его наращиванию». «Меры, которые предлагает правительство по улучшению инвестклимата, пока недостаточны для изменения ситуации и создания инвестиций, которые создадут базис для роста через год и два», – констатировал Кудрин.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.01.20

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