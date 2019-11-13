Счетная палата назовет ответственных за срыв нацпроектов

Счетная палата обнародует данные о виновных в срыве нацпроектов и госпрограмм, из-за которых бюджетные средства, выделенные на их реализацию, остаются неиспользованными. Об этом, передает корреспондент РИА «Новый День», заявил глава контрольно-надзорного ведомства Алексей Кудрин, выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы.

«По итогам этого года мы будем называть конкретно, кто несет ответственность за такое неэффективное использование госресурсов, которое запланировано органами власти», – сказал Кудрин при обсуждении вопроса о внесении изменений в бюджет на 2019 год.

Глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров на это заметил, что «виновными людей называет только суд, однако если Счетная палата действительно назовет ответственных, наверное, бюджетный контроль это только улучшит».

Со своей стороны глава Счетной палаты обратил внимание, что правительство сохраняет прогноз по росту ВВП на уровне 1,3%, однако, по оценке аудиторов, это возможно достигнуть, только если и в четвертом квартале сохранится такой же рост ВВП, как в третьем квартале в 1,9%. «Будем надеяться. Наш прогноз был существенно меньше, что в этом году будет около 1% рост в целом по году», – сообщил Кудрин.

При этом он отметил, что Счетная палата не видит ускорения роста инвестиций в первом полугодии, когда он составил 0,6% вместо 2% по прогнозу. «Это нам не позволяло говорить об оптимистичном завершении этого года», – сказал глава Счетной палаты.

Он также уточнил, что по обороту розничной торговли прогноз роста был снижен с 1,6% до 1,3%, оказание платных услуг населению, скорее всего, будет снижено на 0,5%. «То есть целый ряд косвенных показателей говорит о том, что пока серьезного ускорения экономики не происходит, и наращивания спроса тоже», – заключил Кудрин.

При этом исполнение расходов бюджета РФ на 1 ноября составило всего 71% – это означает, что за два оставшихся месяца предстоит потратить 29%, или 5,7 трлн рублей. «Такого масштаба у нас еще не было, это почти на 1 трлн больше, чем в прошлом году», – отметил Кудрин, подчеркнув, что по оценкам Счетной палаты есть риск, что 1 трлн рублей не будет израсходован.

«У нас ежегодно наращивался уровень неисполнения расходов. В 2016 году это было всего 220 млрд по итогам года, в 2018 – 778 млрд, в этом году мы ожидаем около 1 трлн. Это 1% ВВП, мы не даем заказов предприятиям, деньги не вливаются в экономику и не поддерживают экономическую активность», – подчеркнул он, добавив, что это не говорит о том, что в стране слишком много денег и власти не знают, как их потратить. «За последние три года в процентах к ВВП расходы уменьшились на 3% ВВП. То есть мы сокращали расходы, но даже сокращенные расходы теперь не можем потратить», – уточнил он, подчеркнув, что причиной стало некачественное государственное управление. «Мы пришли к тому уровню, когда государственное управление и его качество стало препятствием реальному исполнению обязательств государства», – заявил Кудрин.

«По итогам этого года мы будем называть конкретно, кто несет ответственность за такое неэффективное использование госресурсов, которое запланировано органами власти», – заключил Кудрин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.11.19

Петиция, флешмоб и поддержка депутатов: Россияне вступились за толстого кота, которого не пустили в самолет. / В Подмосковье возбуждено 25 уголовных «строительных» дел. / Боливийские производители коки потребовали вернуть к власти Эво Моралеса. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»