Неадекватные решения без роста экономики: России пора «распечатывать» резервы

Финансовый блок российского правительства принимает решения, неадекватные сложным экономическим реалиям в стране. По мнению экономиста, вице-президента «Золотого монетного дома» Алексея Вязовского, необходимо срочно распечатывать резервы и вводить мягкую денежно-кредитную политику. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

Как считает Вязовский, власти не смогут добиться роста ВВП. «Многие специалисты неоднократно указывали, что добиться роста ВВП, да еще в ситуации постоянного ужесточения санкций, без повышения монетизации экономики и мягкой денежно-кредитной политики – невозможно», – подчеркнул экономист.

Он пояснил, что правительство находится во власти «философии кубышки» и продолжает вести работу по сохранению резервов. «Да, отечественный ЦБ понижает ставки, тем не менее стоимость заемного капитала в стране остается на высоком и даже запретительном уровне. Эту проблему можно было бы решить, «распечатав» резервы, например, обязав ЦБ выкупать на свой баланс инфраструктурные облигации госкорпораций», – считает он.

В этой связи Вязовский отметил, что такая «философия» господствует в России уже давно и «имеет еще одно название – «кудриномика».

«Именно бывшему министру финансов мы обязаны политикой бесконечного накопления резервов. Сам Кудрин уже давно не работает в правительстве и возглавляет Счетную палату, но дело его живо, видимо, птенцам гнезда Кудрина проще жить по накатанной», – заключил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.11.19

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