У Счетной палаты возникли вопросы к расходованию миллиардов Фондом кино

Счетная палата выявила сомнительные моменты в деятельности подконтрольного Минкульту Фонда кино. Аудиторы организовали проверку целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, внебюджетных источников и федеральной собственности, направленных на государственную поддержку производства, проката и показа отечественной кинопродукции и анимационной отрасли. Выводы содержатся Бюллетене Счетной палаты №10, который опубликован на официальном сайте ведомтсва.

Вопросы у аналитиков вызвали использование выделенных на кинопроизводство средств, объективность работы экспертных советов Фонда кино и критерии, по которым оцениваются заявки на господдержку.

В документе отмечается, что с 2016 года кинематограф стал одним из приоритетов бюджетных расходов и включен в Стратегию культурной политики до 2030 года. «Однако отрасль до сих пор не получила четких ориентиров развития на средне- и дальнесрочную перспективу: стратегических документов федерального уровня нет, а указанные в Стратегии задачи недостаточны. Между тем в 2017-2019 годах на поддержку кинематографии из федерального бюджета было направлено 22,8 млрд рублей. Львиная доля из них – 78,6% или 17,9 млрд рублей – пошла на производство национальных фильмов. При этом механизм отбора заявок на поддержку производства фильмов недостаточно прозрачен: в состав экспертных советов входят представители киносообщества, являющиеся при этом крупнейшими получателями субсидий. По мнению Счетной палаты, это создает риски финансирования из бюджета аффилированных проектов», – подчеркивают аудиторы.

По данным РБК, до 60% от сметной стоимости фильмов направлялись в офшорные компании или в российские фирмы со штатом от 1 до 9 человек. Кроме того, в работе экспертных советов присутствовал конфликт интересов: так, студия «Союзмультфильм» получила господдержку при нахождении ее представителей в экспертном совете. В отчете также отмечается, что результаты голосования экспертов не хранятся, а успешность в прокате предыдущих фильмов претендента на господдержку не учитывается.

Напомним, ранее сообщалось, что половину из 155 фильмов, на которые Минкульт с 2015 года выделил около 2 млрд рублей, почти никто не увидел.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.10.19

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