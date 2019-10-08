Российское кино оказалось «непрозрачным»: Счетная палата раскритиковала Минкульт

Российский кинематограф получил почти 23 млрд рублей из бюджета в качестве субсидий, однако система распределения господдержки является «недостаточно прозрачной», при этом отечественное кино стали меньше смотреть за рубежом. По итогам проверки Счетная палата России ведомство посоветовала Минкультуры разработать федеральную стратегию в области кинематографии.

Как сообщается на сайте Счетной палаты РФ, с 2017 года субсидии на производство и прокат картин составили 22,8 млрд рублей, и 78,6% (17,9 млрд рублей) – были направлены на производство национальных фильмов. Стратегия культурной политики РФ до 2030 года, в которую включен кинематограф, предусматривает продвижение культурного имиджа России. Однако при этом почему-то количество иностранных зрителей, посмотревших российские картины за рубежом, в 2017-2018 годах снизилось почти на 15% – до 8 млн человек. «Это свидетельствует о недостаточно эффективной государственной поддержке проката отечественных фильмов за рубежом», – обратил внимание аудитор Счетной палаты Михаил Мень на заседании коллегии ведомства.

Вопросы у Счетной палаты вызвала и процедура отбора заявок на бюджетные субсидии для производства фильмов. Этим занимаются экспертные советы, созданные Министерством культуры – а в них входят представители киносообщества, являющиеся при этом крупнейшими получателями субсидий. Такое положение дел «создает риски финансирования из бюджета аффилированных проектов», – подчеркнул аудитор, предложив Минкульту пересмотреть этот механизм. Кроме того, отметил он, Минкульт не подумал об анализе ключевых критериев, влияющих на качество отбора – так, министерство не учитывает успешность предыдущих работ заявителя.

В Минкульте на эти претензии заявили, что готовы изменить систему протоколирования отбора, «чтобы уже никаких вопросов не возникало». «Что касается экспертов – был явочный порядок уведомления, эксперты не голосовали, если были заинтересованы в проекте. Фонд кино и Министерство культуры четко за этим следят», – заверил замминистра культуры Павел Степанов.

В целом же, как отметили в Счетной палате, хотя кинематограф в России включен в Стратегию культурной политики, никакого плана его развития даже на среднесрочную перспективу в Минкульте нет. Сейчас достижение целей Стратегии оценивается только по одному показателю – «доля фильмов российского производства в общем объеме». В новый стратегический документ развития кинематографа Минкульту стоит включить механизмы по привлечению внебюджетных средств и внимания зарубежных зрителей и прокатчиков, полагают аудиторы.

При этом контрольно-надзорное ведомство высоко оценило потенциал роста российского рынка кинопоказа, на который в 2018 году приходилось 2,5% от мирового рынка. В России доля национального кино составила 28,9%. Счетная палата рекомендовала Минкульту обратить внимание на опыт других стран для достижения целевого показателя Стратегии – 30% национального кино в России к 2030 году. К примеру, во Франции в 2018 году эта доля составила 39,5%, и там действует система обязательного перераспределения отчислений всех участников рынка на поддержку отечественного кинематографа. В российском Минкульте подобный механизм до сих пор даже не разработан.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.10.19

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