Финансовый «шторм» и новый «черный четверг»: в 2020 году экономику России ждет обвал

В 2020 году в результате глобальной экономической рецессии Россию захлестнет мощная волна финансового «шторма», что приведет к обвалу экономики и повторению «черного четверга» со всеми вытекающими негативными последствиями. Как считает экономист, вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский, в этой ситуации правительство РФ будет действовать в рамках «кудриномики», поэтому россиянам опять придется потуже «затянуть пояса». Такое мнение эксперт высказал в интервью РИА «Новый День».

Вязовский обратил внимание, что в мировой экономике сохраняется неопределенность, связанная с действиями США. «Риск – возобновление торговой войны между Китаем и США – там до сих пор нет договорённостей и я, честно сказать, сомневаюсь, что они достижимы – конкуренция слишком острая и им вряд ли удастся договориться», – сказал он.

Вторым риском экономист назвал возможное обрушение фондовых рынков после президентских выборов в США, на которых, скорее всего, победит Дональд Трамп. «Сейчас в Федеральную резервную систему США закачивают большие порции ликвидности, чтобы простые американцы были довольны. Но этот «фонтан» будет выключен. Запас прочности у Федеральной резервной системы исчерпан, еще полпункта, пункт – а дальше приближаются нулевые ставки. Во второй половине 20-го года нас ждет очередной «черный четверг» – когда происходит резкое падение фондовых индексов, растет в цене золото. Такой «шторм» пролетит по всем», – прогнозирует Вязовский.

По его оценке, в России «шторм» в первую очередь ударит по валютному рынку. «Потом это все ударит по банковской системе. Нашему правительству придется опять спасать кого-то из закредитованных товарищей. Еще один риск включает в себя падение цен на нефть – коллапс на финансовых площадках всегда сопровождается обвалом фьючерсов Brent и других сортов нефти. Экономисты считают, что кризис будет долгосрочным», – сказал Вязовский.

По мнению эксперта, российская экономика не готова к подобным шокам, так как власти не извлекли уроков из прошлых кризисов. «Я ожидаю, что к середине 2020 года объем золотовалютных резервов превысит один триллион долларов. Это будет рекордным значением за всю постсоветскую историю. Но как у нас это происходит? В «жирные» годы мы накапливаем, а когда происходят обрушения рынков, как это было в 2008, 2014 годах, и крупные системообразующие предприятия попадают в зону риска – государство их спасает, выдавая кредиты и придумывая антикризисные программы. То же самое произойдет в этот раз», – полагает он.

По мнению Вязовского, накопленные резервы «сгорят» на два года. «Дальше – урезание всего, что только можно. Наше правительство, к сожалению, не извлекло уроков из предыдущих кризисов. Вся эта «кудриномика» продолжает работать. Мы обречены вступить в эту реку снова. С 98 года было три кризиса, будет и четвертый – сильный», – прогнозирует эксперт.

Как полагает экономист, кризис крайне негативно повлияет на ситуацию в регионах, особенно, на Кавказе. «В первую очередь полыхнет на Кавказе. Сейчас политика – пока есть деньги, профицитный бюджет, мы можем подкупать элиты. Как только денег не станет – им обрежут финансирование… Как показывает история, ни к чему хорошему это не приводит. Полыхнет на Кавказе, значит, вырастет террористическая активность и в стране станет небезопасно жить, как это было в 90-х», – выразил опасение он.

При этом, согласно его прогнозу, одновременно ухудшится положение бюджетников, а также возможен дефицит качественных технологических товаров. «У нас всегда с девальвацией рубля вырастает инфляция», – напомнил Вязовский.

Москва, Мария Вяткина

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