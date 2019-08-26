«Не может не вызывать беспокойство…» Путин недоволен низкими доходами россиян

Президент РФ Владимир Путин назвал рост отечественной экономики недостаточным и заявил, что доходы населения «не могут не вызывать беспокойство». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», глава государства сказал сегодня на совещании по экономическим вопросам.

Президент подчеркнул, что хотя темпы роста экономики – положительные: первое полугодие ВВП вырос на 0,7 %, а промышленный рост составил 2,6% – такая динамика «удовлетворять не может». «Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным», – подчеркнул Путин.

При этом он обратил внимание, что, несмотря на хорошие значения по инфляции и рост зарплат, реальные доходы россиян «растут медленно». «Такое положение дел не может не вызывать беспокойство», – считает глава государства.

Обращаясь к руководителям финансового и экономического блока правительства РФ, Путин потребовал «конкретных шагов» для повышения доходов граждан и придания более устойчивой динамики роста самой экономике.

Напомним, по данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале 2019 года снизились в годовом исчислении на 0,2%, а по итогам первого полугодия – на 1,3%.

В то же время, согласно оценке статистического ведомства, реальные денежные доходы в первом полугодии-2019 по сравнению с прошлогодним уровнем снизились на 0,4%, несмотря на 7% повышение официальных зарплат.

Кроме этого, согласно данным Росстата, в стране вырос уровень бедности – в первом квартале этого года доходы ниже прожиточного минимума получили 14,3% россиян – это 20,9 млн человек. Годом ранее эта цифра составляла 20,4 млн человек, или 13,9% жителей.

Согласно данным исследования, проведенного сервисом онлайн-кредитования «Робот Займер», три четверти россиян признались, что им не хватает денег до получения следующей зарплаты. Только 5% работающих граждан могут откладывать сбережения. 38,4% россиян часто нуждаются дополнительных в 10 тысячах рублей, чтобы благополучно перекрыть разрыв в семейном бюджете. 6,8% граждан требуется 6-8 тысяч рублей до следующего прихода денег, 8,4% хватит и 5 тысяч рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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