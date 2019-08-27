Доходы не вырастут, бедных станет больше: правительство РФ ждет ухудшений в экономике

Министерство экономического развития РФ ухудшило своей макроэкономический прогноз на ближайшие годы, фактически признав наличие серьезных проблем и сдвинув запланированный «прорыв» на более поздний срок. Теперь в правительстве не ждут повышения реальных располагаемые доходов россиян – в 2019 году они увеличатся лишь на 0,1%, хотя ожидался 1-процентный рост, а предполагаемый уровень бедности поднимется до 12,5%, вместо 12%.

По мнению минэкономразвития, одной из ключевых проблем для отечественной экономики в ближайшее время станет «смена фазы кредитного цикла», в результате чего упадет потребительский спрос, хотя о его слабости неправительственные эксперты говорят и сейчас. В первой половине 2019 года процентные платежи по кредитам уже вычли из роста реальных располагаемых доходов 0,7%, а у 15% заемщиков соотношение платежа и дохода превышает 70%, что приводит к существенному ухудшению уровня жизни заемщика.

Как отмечает газета «Коммерсантъ», риторика «цикла» в последнее время более активно, чем ранее, используется правительственными и центробанковскими экономистами. Идея заключается в том, что изменение важных вводных макропрогнозов (например, уровней деловой, кредитной, производственной активности, цен на экспортные товары) является циклическим. В последний раз Минэкономики пыталось «оседлать цикл» мягкими проциклическими мерами осенью 2017 года, предполагая, что экономика России входит в восходящую фазу общеэкономического цикла, однако эти надежды, как получается, не оправдались. Согласно прогнозу МЭР, говорить сейчас о выходе в 2020 году на темпы роста ВВП в 3,1% не приходится, теперь ожидается повышение уже даже не 2%, а 1,7%.

При этом, как пишут «Ведомости», уже в 2019 году не удастся выполнить сразу пять национальных целей. Речь идет о повышении реальных располагаемых денежных доходов на 0,5%, увеличении естественного прироста населения (по плану правительства в 2019 году естественная убыль должна была сократиться с 224 600 до 219 000 человек, но, по прогнозу Минэкономразвития, она вырастет до 284 000). Выше, чем планировалось, окажется уровень бедности – 12,5%, а не 12%. Из-за слабого роста реальных располагаемых доходов населения, а также слабого внутреннего спроса инфляция в этом году замедлится до 3,8%, т. е. окажется ниже таргета ЦБ в 4%. В следующем году минэкономразвития ждет и вовсе инфляцию в 3%.

В базовом сценарии Минэкономразвития потребительский спрос затормозится в 2020 году до 0,6%. Рост портфеля потребительских кредитов замедлится до 4% год к году к концу 2020 года (с 22-24% в 2018 году). Но не исключен и спад экономики, отмечает РБК. «В случае отсутствия действенных мер по ограничению темпов роста портфеля потребительских кредитов с высокой вероятностью реализуется сценарий «внезапной остановки» потребительского кредитования», – предупреждает министерство. В таком случае ВВП в 2021 году сократится на 0,6% (вместо роста в 3,1% в базовом сценарии).

Впрочем, «внезапная остановка» потребительского кредита и рецессия в 2021 году – это маловероятный сценарий, заявил министр Максим Орешкин. «Мы не считаем высокой вероятность этого сценария с учетом тех действий, которые должен предпринять ЦБ», – цитирует его РБК.

Как сообщается, в целом ключевыми рисками для реализации обновленного макропрогноза Минэкономразвития считает глобальную рецессию, неконтролируемое развитие кредитного цикла, а также пробуксовку структурных реформ.

Предполагается, что обновленная версия макропрогноза будет обсуждаться 19 сентября на заседании правительства РФ. Параметры будут использоваться при формировании бюджета, но они еще могут быть скорректированы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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