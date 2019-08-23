Снова негативные сигналы: спад российской экономики стал еще более вероятным

Спад российской экономики в ближайшие месяцы выглядит все более вероятным. Эксперты отмечают, что наибольший риск связан с сокращением заказов на производство продукции, а причину видят в слабости внутреннего спроса. Экономика России остается в зоне риска, и надежды на сдвиг в лучшую сторону пока нет.

Как отмечается в очередном бюллетене «Комментарии о Государстве и Бизнесе», подготовленном Институтом «Центр развития» НИУ ВШЭ, в июле Сводный опережающий индекс (СОИ) составил -2%, уже девятый месяц оказываясь в отрицательной области. Основными причинами этого, по мнению аналитиков, стала застарелая слабость внутреннего спроса и падение цен на нефть – в июле они оказались на 11,7% ниже, чем годом ранее.

Положительная динамика фондового рынка оптимизма не добавляет, поскольку здесь эксперты отмечают наличие «эффекта базы».

«В целом, судя по динамике СОИ, в перспективе ближайших месяцев спад экономики, хотя и не представляется неизбежным, выглядит все более вероятным, – говорится в бюллетене. – Пока ни сокращение добычи в рамках ОПЕК+, ни рост напряженности в Ормузском проливе не ведут к повышению цен, так что в ближайшие месяцы рассчитывать на особую поддержку российской экономики со стороны нефтяных цен не приходится».

Эксперты констатируют, что вклад реального эффективного курса и процентных ставок в динамику СОИ был также отрицательным, рост на 15,9% за год продемонстрировал только индекс РТС – но это связано не с энтузиазмом инвесторов, а скорее с падением фондового рынка в прошлом году из-за санкций.

«Говорить о неизбежности спада экономики сейчас еще преждевременно: в середине 2012 г. СОИ опускался еще ниже, но рецессии тогда не было, дело ограничилось стагнацией. Тем не менее, каких-либо сдвигов в лучшую сторону динамика СОИ явно не предвещает», – делают вывод аналитики.

При этом сводный индекс региональной экономической активности (РЭА) в июне упал с 48,8 до 47,6%, и такое низкое значение отмечается впервые с февраля 2017 года. Конъюнктура по сравнению с прошлым годом ухудшилась в трех из пяти важнейших секторов экономики и в четырех из восьми федеральных округов.

Самыми проблемными в июне этого года оказались оптовая торговля (индекс РЭА составил 34,1%), строительство (39%) и сектор платных услуг (35,4%).

Если говорить о федеральных округах, то наибольшую обеспокоенность вызывают Северо-Западный (42%), Приволжский (42,9%) и Уральский (45%), на остальных территориях индекс РЭА оказался в диапазоне от 48 до 52%, что говорит о фактической стагнации. В 38 регионах из 82, то есть в 46,3% случаев этот показатель по сравнению с маем не изменился. В пяти регионах – Ярославской, Калининградской и Астраханской областях, Республике Коми и Пермском крае – ситуация в июне ухудшилась во всех пяти секторах экономики. Эксперты напоминают, что в мае таких регионов не было вообще.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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