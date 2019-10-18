Скандал! Глава бюджетного комитета Госдумы обвинил Минэк РФ в обмане руководства страны и покинул заседание

Сегодня на заседании комитета Госдумы по бюджету и налога произошел скандал. Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время выяснения вопроса об эксперименте с самозанятыми гражданами глава комитета Андрей Макаров обвинил Минэкономразвития РФ в дезинформации, манипуляции данными Росстата, обмане руководства страны, а также подрыве доверия населения к государству. В итоге парламентарий выгнал сотрудницу министерства, а после и сам покинул зал заседаний.

«Министерство экономического развития год назад, когда эксперимент (с самозанятыми) еще даже не начинался, спустило во все регионы страны планы сколько самозанятых должно быть в каждом регионе, – сообщил Макаров заместителю министра экономического развития РФ Азеру Талыбову. – У меня нет вопроса, почему вы это сделали. У меня другой вопрос. Неужели Минэк не понимает, что в этих условиях регионы будут просто гнаться за дополнительными доходами, потому что у них денег не хватает? И будут в лучшем случае просто приписывать, а в худшем – заставлять людей. А весь этот режим основан на том, чтобы укреплять доверие людей к государству».

«Вся деятельность министерства экономического развития будет направлена на подрыв доверия людей к государству, или только в этом направлении?» – ядовито поинтересовался Макаров у замминистра, и тут же одернул попытавшегося что-то сказать коллегу по фракции Геннадия Кулика: «Спасибо, не надо меня поддерживать. Мне и так хорошо».

Услышав, что замминистра начал долгие рассуждения о целях и задачах Минэка, Макаров прервал его: «А можно ответить на мой вопрос, а не рассказывать, какие задачи у министерства? Вы с ними не справляетесь! Когда вы до начала эксперимента спустили регионам цифры, которых они должны добиться в течение следующих шести лет, вы о чем думали?»

Талыбов попытался пояснить, что речь шла о прогнозировании, необходимом для постановки целей по направлениям деятельности. «Невозможно достигнуть единого федерального показателя без...» – сказал он, однако был прерван безапелляционным заявлением Макарова: «Да не было никакого федерального показателя! Вводился эксперимент в четырех регионах. Мы говорили, что можем его постепенно расширять».

Как выяснилось, Минэк умудрился установить федеральный показатель в 2,4 млн, разделить его по регионам и установить показатели по инвестициям и производительности труда причем без какого-либо обсуждения. «Вы это делаете, чтобы переложить с себя ответственность», – заявил Макаров.

После этого глава думского комитета задал еще один сложный вопрос. «Как получилось, что ваши показатели количества самозанятых в Москве оказались ниже, чем показатели самозанятых, которые должны получить в Московской области, в Татарстане? Как получилось, что количество самозанятых в Москве в течение 6 лет не меняется? В течение первого года оно выходит на соответствующий показатель, а потом не растет ни на одного человека?» – с сарказмом спросил Макаров.

По словам замминистра, методология учитывала наличие теневого оборота, однако каким образом этот факт повлиял на странные расчеты Минэко, Талыбов объяснить не успел. «Напомните мне, пожалуйста, какое количество людей проживает в Москве, и какое количество – в Татарстане? – прервал его Макаров. – Что вы сейчас говорите, вам подсказывают на ухо бред, а вы его транслируете!»

В этот момент в разговор вмешалась депутат от Татарстана Альфия Когогина, которая решила защитить честь своего региона. «Я не согласна с тем, что наши хорошие показатели говорят о том, что у нас большой теневой оборот!» – с апломбом заявила она.

«Хорошо, замечательно. Но как может быть, чтобы это все количество было достигнуто в первый год, а дальше не менялось? Этот закон направлен на то, чтобы люди выходили из тени. Вы что, считаете, что все выйдут в первый год, а дальше не будут? Как вы вообще могли даже до того, как эксперимент элементарно начался, установить цифры по регионам? – ехидно поинтересовался у чиновника Макаров. – Передайте привет заместителю министра Живулину (Вадим Живулин, назначен на должность в июле 2018 г. – ред.), который направил все это!» Заметив, что Талыбову вновь подсказывает на ухо помощница, Макаров приказал ей выйти из кабинета. «Я ее не приглашал! Вы мешаете заместителю министра», – пояснил он.

Талыбов, между тем, продолжил объяснения, и неосторожно заявил, что «с 2020 года у нас должна начаться реализация этой программы в полном объеме на всей территории России». Макаров тут же напомнил, что никто такого закона пока не принимал, а Минэк не имеет полномочий принимать подобные решения в обход парламента. «У вас есть закон принятый? Вы откуда это взяли? Министерство экономического развития звонит в регионы, чтобы они требовали от нас распространить это на всю страну! – раскрыл подоплеку решения Макаров. – А может, вы уже займетесь своим делом?».

Парламентарий напомнил, что наибольшее количество самозанятых – среди таксистов, однако волею Минэка лицензию на эту деятельность может получить только ИП. «У нас люди, которые становятся самозанятыми, рискуют тем, что их может остановить любой милиционер! Вы бы лучше своим делом занимались и создавали нормативную базу, чтобы люди, поверившие государству, не рисковали!» – возмущенно заявил он.

«Вы дезинформируете, вы обманываете руководство страны! Я говорю это совершенно ответственно», – заявил Макаров, обвинив Минэк в расширении действия закона на всю страну без необходимой нормативной базы. «Может быть, вы уже подвели итоги эксперимента? Нет! Но вы уже так решили. На каком основании вы докладываете руководству страны, что это можно распространять на всю страну?» – спросил глава думского комитета по бюджету.

Заверения замминистра, что его замечания будут учтены, Макарова не успокоили. Он попросил внести в решение комитета предложение заслушать представителя ФНС, и подчеркнул, что все решения о режиме самозанятых могут быть приняты только после подведения итогов эксперимента и соответствующего доклада в парламенте.

«Я немножко нехорошо себя чувствую и буду вынужден уйти», – уже тише сообщил Макаров, после чего продолжил громить Минэк. По его словам, полученная от министерства статистика «не имеет ничего общего с экономикой», и об этом говорят последние данные Росстата о внезапном росте доходов населения.

«Мы предупреждали, что так будет, когда рассматривали отчет по исполнению бюджета 2018 года. Мы показали, как Росстат – точнее, минэкономразвития – пять раз меняло данные по фонду оплаты труда, подгоняя их под те цифры, которые им были нужны. Сегодня мы видим результат. Мы не ошиблись», – констатировал Макаров.

При этом глава думского комитета подчеркнул, что развитие экономики России зависит от людей, «которые основывают свои данные на подгонке статистики под свои личные задачи», отключил свой микрофон и покинул кабинет, оставив вести заседание комитета своего заместителя Глеба Хора.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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