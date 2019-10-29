В России призвали отменить домашние задания в школах. «Пора избавляться от этой плохой привычки!»

Белгородский губернатор Евгений Савченко предложил отменить домашние задания в школах. Глава региона счел домашние задания в школах «плохой многолетней привычкой, которая травмирует и ученика, и родителя». Об этом Савченко написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам губернатора, от такой практики «будем уходить». «Все домашние задания нужно делать в учебном заведении, как это реализовано в наших школах полного дня», – полагает он. Савченко сообщил, что дал поручение департаменту образования «пересмотреть вопрос и внести кардинальные изменения в систему».

По признанию губернатора, на такое решение его сподвигла присланная одним из подписчиков запись стендапа Алексея Щербакова «О начале школьной жизни сына», в котором тот подверг критике систему обучения в школах. «Видео веселое, своеобразное, но справедливое», – оценил Савченко. По его мнению, «тему школьных домашних заданий, которые вынуждена выполнять вся семья, критикуют заслуженно».

Белгород, служба информации РИА «Новый День»

Белгород. Другие новости 29.10.19

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