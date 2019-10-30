«Школы перебарщивают с нагрузкой»: Совфед и детский омбудсмен ответили на идею отменить домашние задания

Зампредседателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс поддержал идею губернатора Белгородской области Евгения Савченко отменить домашние задания в школах. По мнению сенатора, многие учебные заведения и педагоги перебарщивают с домашними заданиями». Об этом он заявил в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Кресс признался, что «в чем-то согласен» с Савченко, который, как полагает член Совфеда, «недалек от истины». В то же время сенатор заметил, что может полностью отменять домашние задания и не следует, но «надо ограничить» время их выполнения, к примеру, полутора часами. «Кроме школы, у ребенка же еще есть занятия, спортивные секции», – указал он, добавив, что зачастую у школьников вообще времени ни на что не остается».

Сенатор при этом заявил, что о законодательной инициативе по отмене «домашки» для школьников говорить преждевременно. Необходимо тщательно обсудить данный вопрос, в том числе с родителями, перед тем, как принимать те или иные решения, считает Кресс. «Я считаю, что многие родители, у которых дети учатся в школе, с Евгением Савченко солидарны», – резюмировал сенатор.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова, коммунтируя инициативу Савченко, заявила, что школы не должны перегибать палку с нагрузкой детей, но в то же время нельзя позволять ученикам лениться. «Поэтому пройти по этой золотой середине – вот это задача, задача нашей школы, современного образования наших детей», – добавила она (цитата по РИА «Новости»). Кузнецова при этом отметила, что если Белгородская область реально откажется от практики домашних заданий, то этот опыт нужно проанализировать.

Накануне белгородский губернатор предложил отменить домашние задания в школах. Глава региона счел домашние задания в школах «плохой многолетней привычкой, которая травмирует и ученика, и родителя». Об этом Савченко написал на своей странице во «ВКонтакте». Губернатор предложил делать все домашние задания в учебныз заведениях, как это реализовано в школах полного дня в Белгородской области.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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