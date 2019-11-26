Задолжавшим по алиментам россиянам хотят запретить повторно жениться

Россиянам, у которых есть долги по алиментам, хотят запретить вступать в брак. С таким предложением к министру юстиции Александру Коновалову обратился депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

По его словам, количество разводов в России остается на «опасно высоком» уровне: до половины браков заканчиваются расторжением. «Особую тревогу вызывает то, что малолетние дети часто становятся заложниками сложных взаимоотношений родителей. В отличие от них, дети не могут одномоментно перестать любить папу и маму, но вынуждены проходить тяжелый путь развода наравне со взрослыми и получают... психологические травмы», – цитирует Петрова РИА «Новости».

Тем родителям, которые забывают о детях от первого брака и не хотят платить алименты, необходимо осложнить жизнь, полагает депутат. Для этого нужно внести поправки в действующий Семейный кодекс РФ в части раздела, регулирующего заключение и прекращение брака.

Петров подчеркнул, что должники по алиментам должны быть лишены возможности заключить новый брак, пока не погасят задолженности перед своими прежними семьями.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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