В Госдуме предлагают «лишать пола» должников по алиментам

Должников по алиментам предложили лишать указания половой принадлежности в паспорте. С такой идеей выступил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов.

Ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил главе Минюста Александру Коновалову ввести запрет на регистрацию брака для должников по алиментам. Милонов предлагает пойти дальше, передает агентство городских новостей «Москва».

«Я считаю, что если человек является должником по алиментам, то в отношении него нужно применять особый характер взыскивания этой задолженности, – сказал депутат. – Если человек является злостным должником по алиментам, то вопрос вступления его в брак будет решаться очень просто. Нужно лишать его указания половой принадлежности в паспорте».

По словам парламентария, в графе «пол» нужно писать «неопределенный». Так как «мужик никогда своих детей не бросит, а если он их бросил, то он не мужик». По мнению Милонова, отсутствие половой принадлежности станет препятствием при регистрации следующего брака.

Кроме того, депутат выступил за проведение расследований в отношении людей, имеющих задолженность по выплатам алиментов, а именно, следить за тем, куда они ходят и что покупают. «Нужно запрещать им становиться вдруг резко нищими. Они после развода сразу увольняются с работы, сразу домов у них нет, квартир», – пояснил парламентарий.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.11.19

Правительство Свердловской области покупает сувениры за 6 миллионов рублей. / Гордума Тюмени приняла бездефицитный бюджет. / Под Курганом в ДТП пострадал ребенок. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»