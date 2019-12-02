В Гидрометцентре предупредили о сюрпризах погоды в декабре

В декабре осадки на территории России будут выпадать неравномерно, а в ряде регионов установится необычно теплая для первого месяца зимы погода, рассказал и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Если говорить о температурном режиме, на 40% территории Росгидромет прогнозирует температуру в декабре выше нормы. Это Северо-Западный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, запад Центрального округа, Западная Сибирь, запад средней Сибири», – цитирует эксперта РИА «Новости».

По словам и.о. главы Росгидромета, близкими к норме будут значения температуры воздуха на востоке азиатской части, а также на юге европейской территории страны. С большой вероятностью теплым декабрь будет в Санкт-Петербурге, Твери, Вологде, Пскове, Москве, Казани, Самаре, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Томске, Новосибирске, Барнауле, а также на Таймыре и Ямале. При этом погода во всех российских регионах будет неустойчивой, отметил синоптик. Он пояснил, что в течение декабря погода будет неустойчивой – оттепели будут сменяться резкими похолоданиями с сильными морозами.

Осадки по территории страны будут выпадать неоднородно, «пятнисто». Количество выпавшего снега будет меньше нормы на Северном Кавказе, на юге России, в частности на Ставрополье и Кубани, а также в Центральном Черноземье. Мало снега в декабре прогнозируется на средней и нижней Волге, а также на южном Урале.

Больше средней многолетней нормы декабря, по оценкам метеорологов, выпадет в Барнауле, Кемерово, Томской области, а также в Красноярске, Братске, Иркутске. Кроме того, много осадков выпадет на севере Западной Сибири, Ямале, Таймыре, а также в Якутии, на Камчатке и на побережье Хабаровского края. «На всех остальной территории страны – около нормы, в частности в Москве», – отметил Роман Вильфанд.

Москва, Иван Гридин

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