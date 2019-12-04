В Росгидромете спрогнозировали 25-градусные перепады температуры

Расчеты метеорологов указывают, что на большей части европейской территории России, а также в Приволжском федеральном округе и на Урале температура воздуха в декабре в среднем будет выше нормы, вероятны периоды резкого похолодания и резких оттепелей.

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд в качестве яркого примера привел сложившуюся сегодня ситуацию в Сибири. В частности, на территории Красноярского края установились очень низкие температуры. Столбики термометров там опускаются до отметки в 46 градусов ниже ноля. На юге Западной Сибири установились 25-градусные морозы. В обоих регионах температура воздух ниже климатической нормы на 12-14 градусов, отметил он.

Согласно прогнозам, уже на днях там резко потеплеет. По словам Романа Вильфанда, уже в выходные в Омскую, Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области придет оттепель. Резко изменится ситуация в Красноярском крае, где температурный перепад составит 25 градусов, а климатическая норма будет превышена на те же 12-14 градусов, сообщает «РГ».

Как писал «Новый День», на днях Роман Вильфанд рассказал, что в декабре осадки на территории России будут выпадать неравномерно, а в ряде регионов установится необычно теплая для первого месяца зимы погода. «Если говорить о температурном режиме, на 40% территории Росгидромет прогнозирует температуру в декабре выше нормы. Это Северо-Западный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, запад Центрального округа, Западная Сибирь, запад средней Сибири», – сообщил он.

По словам и.о. главы Росгидромета, близкими к норме будут значения температуры воздуха на востоке азиатской части, а также на юге европейской территории страны. С большой вероятностью теплым декабрь будет в Санкт-Петербурге, Твери, Вологде, Пскове, Москве, Казани, Самаре, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Томске, Новосибирске, Барнауле, а также на Таймыре и Ямале. Осадки по территории страны будут выпадать неоднородно, «пятнисто». Количество выпавшего снега будет меньше нормы на Северном Кавказе, на юге России, в частности на Ставрополье и Кубани, а также в Центральном Черноземье. Мало снега в декабре прогнозируется на средней и нижней Волге, а также на южном Урале.

Больше средней многолетней нормы декабря, по оценкам метеорологов, выпадет в Барнауле, Кемерово, Томской области, а также в Красноярске, Братске, Иркутске. Кроме того, много осадков выпадет на севере Западной Сибири, Ямале, Таймыре, а также в Якутии, на Камчатке и на побережье Хабаровского края. «На всех остальной территории страны – около нормы, в частности в Москве», – отметил Роман Вильфанд.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.12.19

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