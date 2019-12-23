Апрельское тепло и минус 40: погодная аномалия продержится до Нового года

В предновогоднюю неделю в Центральной России температура воздуха будет бить рекорды по теплу, тогда как местами в сибирских регионах ожидают крепкие морозы – местами до минус 40 градусов и ниже. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, сейчас в Москве установилась температура, соответствующая первой декаде апреля. В понедельник и во вторник в столице будет до плюс 8 градусов тепла, затем немного похолодает. 25 декабря температура будет в диапазоне от 0 до плюс 5. Снега до конца недели москвичам ждать не стоит, однако есть вероятность, что в последних числах года немного похолодает – температура опустится ниже 0 градусов. Причина наблюдаемой в последние недели в европейской части России погодной аномалии – мощные вторжения теплого воздуха с Атлантики.

Совершенно противоположная погода в азиатской части России. Как отметила метеоролог, морозы пришли туда надолго. Так, на юге Западной Сибири в начале недели ночные температуры будут опускаться до минус 11-16 градусов, а днем прогнозируется ненамного теплее – минус 7-12, пишет «Российская газета». Снег и метели ожидаются в первой половине недели в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. Тридцатиградусные морозы установятся в ночное время в центральных и южных районах Красноярского края, а также в Иркутской области, днем будет до минус 20.

На юге Урала метеорологи прогнозируют до минус 4-9 градусов днем и до минус 21 градуса ночью. Морозы продержаться до середины недели.

На севере Амурской области ночью будет до минус 48 градусов – это значительно ниже нормы для этого региона. На юге Якутии ожидается ночью и днем ниже минус 40. На юге Дальнего Востока тоже очень морозно – ночью до минус 34, днем до минус 25. В Приморском крае температура будет держаться на отметке минус 8-13 градусов.

В начале декабря и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что глобальное потепление привело к рекордно теплому температурному фону на большей части территории России. По его словам, парижское климатическое соглашение не помогает замедлить темпы глобального потепления. Метеоролог отметил, что 2019 год для России может оказаться самым теплым за всю историю метеонаблюдений. По его мнению, такая ситуация соответствует общемировому тренду на глобальное потепление.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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