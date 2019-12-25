Половина россиян не будут украшать дом к Новому году

Меньше половины жителей России планируют украсить свое жилище к встрече Нового года. При этом отмечать праздник дома хотят подавляющее число россиян. Таковы результаты опроса, проведенного проектом Дом Mail.ru.

В исследовании участвовали более 14 тысяч российских пользователей. 80% из них ответили, что отмечать Новый год будут у себя дома в кругу близких и друзей, пишут «Известия». Однако только 48% будут как-то особенно декорировать жилище. Из них 47% купят гирлянду, такое же количество обновит новогодние игрушки и 24% приобретут бенгальские огни.

Доля тех, кто предпочитает натуральную елку, составила 24%. 27% поставят искусственное праздничное дерево. На игрушки и украшения 56% опрошенных потратят не больше 2 тысяч рублей. 29% готовы раскошелиться на 5-10 тысяч рублей.

«Согласно опросу, траты на новогодний стол у большинства респондентов сохранятся в рамках 5 тысяч рублей – так ответили 64%. Суммой от 5 тысяч до 10 тысяч рублей располагают 24%, расходы более 10 тысяч рублей позволят себе 12%», – отмечается в исследовании.

Большинство россиян приготовят традиционные блюда в новогоднюю ночь – оливье, холодец и селедку под шубой. Треть запекут индейку или курицу. Лишь каждый пятый удивит гостей новыми рецептами.

Что касается долгих каникул, то 56% заявили, что используют их, чтобы отоспаться и заняться домашними хлопотами. 23% пойдут с детьми на елки и новогодние представления. 24% посетят парки и музеи.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.12.19

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