Аналитики рассказали о потерях для экономики РФ из-за новогодних каникул

В 2020 году в России новогодние и рождественские праздники длились с 1 по 8 января. Однако жители 41 региона страны получили официальное право не работать и 31 декабря. Для этого работник должен был написать заявление о переносе рабочего дня на последнюю субботу декабря.

В этих регионах 31 декабря работали только 53% сотрудников, взяв отгул или день отдыха в счет отпуска, свидетельствую данные сервиса «Работа.ру». По мнению председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, 31 декабря следует сделать официальным выходным днем, так как его нельзя считать полноценным рабочим.

При этом, по мнению аналитиков, даже один дополнительный выходной день грозит серьезным уроном российской экономике. Эксперты подсчитали, что каждый день отдыха обходится в 120-150 млрд рублей убытков, пишет «Газета.Ru».

Это объясняется тем, что во время новогодних и рождественских праздников более половины организаций закрыты, а заводы с непрерывным циклом производства работают на минимальных мощностях, что приводит снижению производительности до 20%. Так, по словам финансового аналитика «БКС Премьер» Сергея Дейнеки, главные потери складываются из-за новогоднего простоя обрабатывающих производств, и ежегодно составляют порядка 1,3 трлн рублей.

С ним заочно согласился глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его оценкам, из-за январского простоя выпадающая прибыль экономики РФ составляет около 1,2-1,4 трлн рублей, что составляет 1,2-1,5% месячного ВВП. Наиболее серьезные убытки несут горно-добывающий сектор и предприятия тяжелой промышленности.

В свою очередь начальник отдела инвестиционных идей «БКС Брокер» Нарек Авакян предположил, что с учетом множества факторов, ежедневно в зимние каникулы экономика России теряет до 300 млн рублей.

Впрочем, отмечают аналитики, в конце декабря – начале января ежегодно фиксируется значительный рост потребительской активности в некоторых отраслях, например, в розничной торговле до 30-50%. Продажи увеличиваются в туристическом секторе, в сферах авиа и железнодорожных перевозок, в ресторанном бизнесе.

По оценкам аналитика ГК АЛОР Алексея Антонова, в непродуктовом ритейле в конце декабря – начале января предприятия могут получить не менее 25% годовой выручки, а в сфере услуг до 40%.

Наблюдатели отмечают, что в последние годы все больше россиян стали жертвовать новогодними выходными ради дополнительного заработка. По данным сервиса «Работа.ру», в минувшие каникулы о намерении трудиться заявляли 58% граждан.

Москва, Иван Гридин

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