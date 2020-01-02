Правительство установило праздничные выходные в 2020 году

У россиян при пятидневной рабочей неделе в наступившем году будет 248 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Это следует из установленного правительством России производственного календаря на 2020 год, передает RNS.

Новогодние каникулы у жителей РФ растянулись с 1 по 8 января. На День защитника Отечества россиян ждут три выходных – суббота и воскресенье 22 и 23 февраля, а также понедельник 24 февраля

Отдыхать три дня страна будет и на 8 марта – выходными прописаны 7 и 8 марта и понедельник 9 марта.

В мае длинных выходных наберется 8 дней – отдых продлится с 1 по 5 мая, а также с 9 мая по 11 мая.

На День России выходными будут пятница 12 июня, а также суббота и воскресенье 13 и 14 июня.

Последний праздничный выходной в 2020 году придется на 4 ноября, День народного единства. Россияне отдохнут среди недели – в среду.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.01.20

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