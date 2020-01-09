В 2020 году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель

В 2020 году в России ожидается восемь коротких рабочих недель, что стало возможным из-за переноса праздников, выпадающих на выходные. Об этом напомнил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

«Двухдневной рабочей неделей начинается 2020 год после новогодних каникул. Следующая <...> – в конце февраля. В связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими в последнюю неделю февраля будут четыре дня: с 25 по 28 февраля», – рассказал Шкловец РИА «Новости».

Много выходных приходится на весну. Так Международный женский день сократит вторую рабочую неделю марта до четырех дней. Четыре рабочих дня будет и в апреле, что связано с празднованием Дня весны и труда.

В начале мая россияне будут работать лишь три дня – с 6-го по 8-е, что обусловлено переносами выходных с субботы, 4 января, и воскресенья, 5 января. «При этом следующая майская неделя также будет сокращенной из-за выходных, приуроченных ко Дню Победы», – пояснил Шкловец.

Летом рабочую неделю сократит День России, который отмечается 12 июня. Осенью День народного единства «разобьет» рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня: с 2 по 3 ноября и с 5-го по 6-е.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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