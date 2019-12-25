Больше половины россиян будут работать в новогодние праздники

С прошлого года увеличилось число тех граждан, которые будут работать в новогодние каникулы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру». Значительная часть трудоголиков задействована в сфере услуг, которая функционирует без выходных.

С 1 по 8 января 2020 года намерены работать 58% жителей страны, пишут «Известия» со ссылкой на исследование. 26% из них будут работать посменно, еще четверть будут трудиться по гибкому графику, а 22% опрошенных предстоит пятидневная рабочая неделя.

По словам экспертов, в праздники будут работать те, кто занят в сфере обслуживания, – это продавцы, кассиры, официанты, хостес, курьеры, водители и другие. Кроме того, предстоит трудиться сотрудникам предприятий, обеспечивающих безопасность и жизнедеятельность государства: полицейским, пожарным, медикам, транспортникам. В новогодние каникулы мобилизуются многие коммерческие структуры, потому что этот период приносит им хороший сезонный заработок.

В предыдущие годы доля работающих в новогодние праздники варьировалась в пределах 40%. «Всегда находятся сотрудники, готовые работать сверхурочно для получения дополнительного дохода и отгулов, – рассказал представитель сервиса «Работа.ру». – Согласно нашему опросу, проведенному в первом полугодии 2019 года, 40% россиян предпочли бы работать во время праздничных дней в обычном режиме, чтобы получить дополнительную денежную компенсацию».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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