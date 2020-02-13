В Гидрометцентре сделали прогноз погоды на март

В марте температура на всей европейской территории России прогнозируется в пределах климатической нормы, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

На востоке и юге Коми, в Кировской области и Пермском крае, Башкирии будет чуть теплее, как и на большей части территории Сибири и Урала. В регионах Дальнего Востока синоптики сюрпризов от природы не ждут – будет около нормы, чуть теплее местами.

Москве воздух будет прогрет чуть больше, чем в среднем за многие годы: по ночам будет около минус 5 градусов, днем – до плюс 6. В регионах Северо-Западного федерального округа столбики термометров мартовскими ночами будут опускаться до минус 15 градусов, однако в Коми может быть и холоднее – до минус 20 градусов.

На юге европейской части страны ночами будет не холоднее минус 5 градусов. Однако днем воздух будет прогреваться до плюс 10-15 градусов. В Краснодарском крае и на Северном Кавказе в марте могут быть потепления до плюс 20 градусов.

В Свердловской, Челябинской и Курганской областях ночами будут морозы до минус 15 градусов. Максимальные температуры днем ожидаются в пределах плюс 8 градусов, пишет «РГ».

Лютые морозы будут держаться на востоке Таймыра, в Эвенкии и Якутии. Там ночами может похолодать до 40 градусов (в Республике Саха – до минус 45). На территории Иркутской области и Красноярского края еще будут сохраняться ночные морозы до 30-градусов.

Жителям средней полосы России в марте осадков ждать практически не стоит. В Москве, например, ожидается порядка 34 мм. Больше нормы осадков может выпасть в приполярных регионах.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.02.20

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