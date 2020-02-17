Ждите морозов. Метеоролог рассказал о приходе в Россию настоящей зимы

В марте в европейской части России придет заметное похолодание. С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура – с большой вероятностью – может опуститься до минус 7-10 градусов.

Синоптик отметил, что в марте в Центральной России придет настоящая зима после рекордно теплых зимних месяцев. По словам Вильфанда, в этом нет ничего удивительно после небывало теплой зимы, поскольку март по своему климатическому определению это все же зимний месяц. Об этом он сообщил РБК.

Ранее синоптики назвали нынешнюю зиму в России самой теплой за всю историю наблюдений. В оставшиеся до конца февраля пару недель морозов не ожидается.

На прошлой неделе завлабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что в марте температура на всей европейской территории России прогнозируется в пределах климатической нормы. По ее словам, чуть теплее будет в московском регионе, на большей части территории Сибири и Урала, в Прикамье, Башкирии, в Кировской области, на востоке и юге Коми.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 17.02.20

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