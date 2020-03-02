Нейросети будут искать нарушителей на ЕГЭ

В нескольких регионах России с этого года нарушителей на Едином государственном экзамене начнут выявлять при помощи технологии машинного зрения. Речь идет о применении нейросети, чтобы определить подозрительное поведение школьника на экзамене. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

«Система определяет возможные нарушения по поведению человека на видеозаписи и фиксирует их», – передает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства. Затем так называемые «подозрения на нарушения» направляются онлайн-наблюдателю, который после просмотра видеозаписи должен подтвердить факт нарушения или отклонить его. В дальнейшем подозрительное видео отправят для проверки на месте.

В ведомстве также отметили, что новшество будет внедряться в рамках организации видеонаблюдения.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что в России разрабатывается технология, которая позволит в будущем сдавать ЕГЭ в онлайн-режиме.

Еще одно новшество – из билетов ЕГЭ уберут тестовые задания, в которых можно было выбрать варианты ответов. Однако тестовая часть останется в заданиях ЕГЭ по иностранным языкам.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 02.03.20

Эсеры о поправках к Конституции: мы должны показать, что у России разные пути с «толерантной Европой». / РЖД ввели постное меню в вагонах-ресторанах. / От замглавы УФАС потребовали публичных извинений. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»