ЕГЭ лишится тестовой части с вариантами ответов

Из билетов Единого государственного экзамена уберут тестовые задания, в которых можно было выбрать варианты ответов. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

По его словам, школьники должны уметь формулировать свою точку зрения и аргументированно ее доказывать, используя нормы русского языка. «Рособрнадзором реализован полный отказ от тестовой части заданий с выбором ответов в экзаменационных материалах по русскому языку и другим предметам в Едином государственном экзамене», – сказал Кравцов в ходе пленарного заседания Общества русской словесности.

Впрочем, тестовая часть останется в заданиях ЕГЭ по иностранным языкам. Как пояснили в Федеральном институте педагогических измерений, в этом случае это оправдано.

Тем временем, российские власти в очередной раз отвергли идею отказа от ЕГЭ. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждений насчет отмены Единого госэкзамена не ведется, передает РИА «Новости».

«Никаких обсуждений на этот счет не ведется, но точки зрения высказываются, в том числе экспертная, авторитетная точки зрения высказываются, но каких-то обсуждений на этот счет нет», – сказал Песков.

Накануне министр просвещения Ольга Васильева заявила, что старшеклассники в российских школах практически не учатся, так как все время уходит на подготовку к ЕГЭ. Глава Минпросвещения предложила кардинально изменить систему обучения. Она обратила внимание на то, как организован процесс в других странах, где есть подобные единые экзамены. По словам Васильевой, там подготовка к ЕГЭ ведется на факультативных занятиях.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.11.19

Деньги взамен «ничего»: мусорная реформа как форма государственного рэкета. / Курганские следователи позвали жителей Зауралья в соцсети: «сообщайте и жалуйтесь». / Директора комбината общепита будут судить за откат и незаконные премии. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»