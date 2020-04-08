Судам в России продлили особый режим работы до конца апреля

Президиум Верховного суда РФ и Президиум Совета судей РФ продлили особый режим работы российских судов из-за ситуации с коронавирусом до 30 апреля. Соответствующее постановление подписано в среду, 8 апреля.

Из документа следует, что в этот период суды продолжат рассматривать дела безотлагательного характера. «Рекомендовать рассматривать дела и материалы безотлагательного характера, в том числе о защите конституционных прав граждан на свободу и личную неприкосновенность, охрану здоровья и собственности», – говорится в постановлении. Речь идет о заседаниях об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, о грубых дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста, об обеспечении иска и другие.

Кроме того, будут рассматриваться дела в порядке приказного, упрощенного производства, а также дела, всеми участниками которых заявлены ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие, если их участие при рассмотрении дела не является обязательным, говорится в документе.

Помимо этого, судам позволили самостоятельно принимать решение о рассмотрении того или иного дела с учетом его обстоятельств, мнений участников судопроизводства и условий режима повышенной готовности в регионе.

По-прежнему приостанавливается личный прием граждан. Людям рекомендовано подавать документы в суды только почтой России или через электронные интернет-приемные.

Всем судам при наличии технической возможности необходимо рассматривать дела «путем использования систем видеоконференц-связи».

Кроме того, все судьи и работники аппаратов судов должны уходить на самоизоляцию при малейших признаках заболевания.

Также ограничивается доступ в суд лиц, не являющихся участниками судебных процессов. Это мера распространяется и на СМИ, которые освещают громкие дела.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.04.20

Украинцы перестали платить за коммунальные услуги. / В Киеве приговорили к 13 годам украинского полковника, освобождённого из плена в Донбассе. / «Проценты все равно набегут – для многих это шок», – эксперты о подводных камнях коронавирусных кредитных каникул. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»