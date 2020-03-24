Российские суды могут не вернуться из «коронавирусной» изоляции после пандемии

С 19 марта в России действует принцип дистанционной работы судов. Решение об этом приняли президиум Верховного суда РФ и президиум Совета судей РФ. В новом режиме суды будут работать до 10 апреля 2020 года включительно.

Уже несколько приостановлен личный прием граждан в судах, рекомендовано подавать документы только почтой России или через электронные интернет-приемные. На время пандемии коронавируса рассматриваются только категории дел безотлагательного характера. Также рассмотрению подлежат дела в порядке приказного, упрощенного производства. Всем судам при наличии технической возможности приказано проводить рассмотрение дел «путем использования систем видеоконференц-связи».

На время карантинных мероприятий в связи с коронавирусом доступ в суд лиц, не являющихся участниками судебных процессов, ограничивается. Это касается и средств массовой информации, которые освещают резонансные дела.

Судя по реакции судов, некоторые из принятых на время карантина мер могут из временных перейти в разряд постоянных. «Я с 19 марта очень внимательно слежу за тем, что происходит в наших судах, в том числе и как один из участников процесса, – рассказал РИА «Новый День» юрист Андрей Божинов. – Есть большие опасения, что если этот «социальный» эксперимент с судами у государства пройдет гладко, то некоторые ограничительные меры могут из временных стать постоянными».

К примеру, по словам Божинова, может усилиться тренд цифровизации в гражданских процессах – когда судья рассматривает поданные сторонами документы без их личного участия. То есть вся состязательность процесса перейдет на бумагу, и решение будет приниматься исходя только из изложенных сторонами аргументов. Дистанционные методы можно будет применять и в уголовных процессах – там уже широко практикуется формат видео-конфенец-связи. «Суды в упрощенном порядке для гражданских процессов и «в особом порядке» – для уголовных – могут стать большей нормой, чем сейчас», – прогнозирует г-н Божинов.

Так же и с допуском прессы на процессы – государству может понравиться подобного рода цензура и журналисты будут вынуждены довольствоваться пятиминутными стримами из залов судов, без возможности поработать на месте.

Екатеринбург, Елена Васильева

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