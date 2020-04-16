«Недопустимо и ошибочно»: СПЧ выступил против изменения даты окончания Второй мировой войны

Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступил против переноса Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября – день памяти жертв теракта в Беслане. По мнению СПЧ, решение депутатов Госдумы, «переписавших» дату окончания Второй мировой войны, ошибочно и недопустимо. Глава совета Валерий Федоров направил письмо председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой отклонить законопроект, утвержденный Госдумой 14 апреля.

В сообщении пресс-службы СПЧ отмечается, что правозащитники понимают аргументы сторонников переноса Дня окончания Второй мировой войны – «в первую очередь, жителей Дальнего Востока». Однако большинство членов совета сочли решение ошибочным. СПЧ напоминает, что 3 сентября 2004 года в школе №1 в Беслане в результате теракта погибли 333 человека. «Эта трагическая дата навсегда останется в сердцах россиян, как день ужасного теракта», – указывается в сообщении.

В СПЧ также отметили, что перенос празднования Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября может способствовать разобщению людей и вызвать непонимание у родственников жертв страшного теракта. Правозащитники попросили Совфед учесть позицию СПЧ при рассмотрении законопроекта.

«По нашему мнению, решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их. Перенос Дня воинской славы со 2 на 3 сентября будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в этом чудовищном теракте», – говорится в письме, адресованном Валерием Фадеевым Валентине Матвиенко.

Согласно принятому Госдумой закону, теперь Днем окончания Второй мировой войны считается 3 сентября 1945 года, хотя ранее это было 2 сентября – в этот день Япония подписала акт о капитуляции. Авторами соответствующей инициативы выступили два депутата Госдумы – глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и Георгий Карлов, а также сенаторы Григорий Карасин и Михаил Козлов.

Как сообщал «Новый День», в пояснительной записке авторы заявили, что разработали закон «в целях укрепления исторических основ и патриотических традиций, сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества», поскольку «президиумом Верховного Совета СССР был принят Указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.04.20

Облсуд оставил гендиректора «Титановой долины» в СИЗО. / В магазинах Екатеринбурга появились пасхальные куличи: цены от 30 до 700 рублей. / «Сформировался гнойник величиной с кулак»: из-за боязни заразиться коронавирусом мужчина чуть не умер от аппендицита. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»