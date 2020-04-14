Госдума «переписала» дату окончания Второй Мировой войны

В России появился новый День воинской славы. Соответствующий закон сегодня на пленарном заседании приняла Государственная дума. Согласно документу, отныне Днем окончания Второй Мировой войны считается 3 сентября 1945 года, хотя ранее это было 2 сентября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторами закона выступили два депутата Госдумы – глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и Георгий Карлов, а также сенаторы Григорий Карасин и Михаил Козлов. Документ был внесен в Госдуму 16 марта, а 31-го уже рассмотрен и одобрен в первом чтении.

В пояснительной записке авторы заявили, что разработали его «в целях укрепления исторических основ и патриотических традиций, сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества», поскольку «президиумом Верховного Совета СССР был принят Указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией».

День окончания Второй мировой войны отмечается также в государствах-союзниках СССР по антигитлеровской коалиции, отмечают авторы закона. В частности, в Китае 3 сентября празднуют День победы в войне сопротивления Японии.

Закон был принят при 259 голосах «за» и четырех воздержавшихся депутатах.

Москва, Татьяна Дорофеева

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