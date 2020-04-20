Июльская жара и аномальный холод: погода в России готовит новые сюрпризы

В Центральную Россию на этой неделе придет аномальный холод, тогда как на юге Сибири ожидается июльская жара. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в третьей декаде апреля, как и во второй, в Европейской России температура ниже нормы – весна запаздывает.

Холод в европейскую часть России во вторник принесет скандинавский антициклон и северо-западный ветер. Прохладная погода сохранится в течение ближайших четырех-пяти дней, а к выходным температура приблизится к климатической норме, рассказал метеоролог. Вильфанд уточнил в комментарии РИА «Новости», что самая сильная погодная аномалия будет наблюдаться в Краснодарском крае и Ростовской области, где температура опусится на 4,5 градуса ниже нормы.

Если в Центральной России погода будет соответствовать позднему октябрю с холодом и осадками в виде дождя и снега, то в Южной Сибири наступит настоящее лето. В частности, в Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской областях, в Алтайском и Красноярском краях, а также в Республике Алтай воздух прогреется до плюс 25 градусов, местами до плюс 27 градусов, сообщает центр погоды «Фобос». Настоящая июльская жара ожидается в Омской области и на Алтае.

Аномальное тепло в сибирские регионы принесет монгольский антициклон. Южную Сибирь также будут разогревать ветра с туркменских пустынь.

На Дальнем Востоке будет аномально холодно. Температура ожидается ниже обычных значений на три-четыре градуса.

В Москве в начале недели днем воздух прогреется до плюс 8-11 градусов, а затем похолодает на 2-3 градуса. Во вторник и среду в столице ожидается усиление северного ветра с порывами до 18-20 м/с.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.04.20

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