Дождь, снег, гололедица: автомобилистов предупредили об опасности на дорогах

Арктический циклон, принесший аномальный холод в северо-западные и центральные районы России, вернет заморозки и гололедицу. Согласно прогнозу центра погоды «Фобос», к утру четверга, 22 апреля, температура опустится ниже нуля градусов на севере и северо-западе страны, а также в Центральном регионе и Черноземье. Автомобилистам следует быть осторожными на дорогах.

В ближайшие дни существенного потепления в Центральной России ждать не стоит. Так, в Москве вплоть до пятницы ожидается до плюс 6-7 градусов с небольшими дождями, переходящими в мокрый снег. При этом порывы ветра будут достигать 18-23 м/с. В выходные выглянет солнце, и столбики термометров поднимутся до 8-9 градусов. «Однако это по-прежнему прохладнее, чем обычно бывает в это время», – отмечают метеорологи.

Москва, Наталья Петрова

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