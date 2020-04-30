Адская жара: в Росгидромете рассказали, каким будет лето-2020

Температура воздуха в вегетационный период – с мая по сентябрь – почти на все территории России ожидается выше климатической нормы. В ряде регионов прогнозируется экстремальная жара. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Росгидромета.

Кроме того, в предстоящее лето ожидается «значительная неоднородность» как температурного режима, так и влажности. «В ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой», – сообщают метеорологи, не указывая, где и когда возможна жара. Спрогнозировать это пока трудно, отметили в Росгидромете. Однако вероятнее всего аномально жаркая погода будет в европейской части России, уточнили РИА «Новости» в ведомстве.

Такой прогноз сделан с учетом увеличения повторяемости и интенсивности волн тепла, то есть периодов, когда температура в летние месяцы в течение 5 дней превышает климатическую норму на пять и более градусов, и увеличения периодов с сильной жарой. В умеренных широтах сильная жара – это больше +30, в южных широтах – выше +35.

По оценкам Всемирной метеорологической организации, 2019 год стал вторым самым теплым годом на планете за более чем 150-летнюю историю инструментальных наблюдений. Пятилетка с 2015 по 2019 годы и десятилетие с 2010 по 2019 годы оказались самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений, отметили в ведомстве. Начиная с 1980-х годов каждое последующее десятилетие было более теплым, чем любое предыдущее с середины XIX века.

При этом на территории России потепление климата происходит примерно в 2,5 раза интенсивнее, чем в среднем на планете, считают в Росгидромете. Отметим, что прошедшая зима стала самой теплой за все время наблюдений, как и март. Небывало теплым в Сибири был и апрель, где в южных территориях воздух прогревался выше +30.

Современные климатические модели демонстрируют, что в течение всего XXI века Россия останется регионом мира, где потепление климата в среднем будет превышать среднее глобальное потепление. Заметное увеличение длительности волн тепла ожидается на значительной части территории России уже к середине нынешнего века. А к его концу – существенно усиливаются, распространяясь почти на всю территорию страны, говорится в сообщении ведомства.

Глава Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор медицинских наук Борис Ревич в свою очередь предупредил, что волны жары, ожидаемые этим летом в РФ, могут оказать большее негативное влияние на здоровье людей, чем пандемия нового коронавируса. Ученый напомнил, что в 2010 году в Москве от жары погибли 11 тысяч человек, а на территории России около 50 тысяч человек.

По его словам, волна жаркой погоды в 5-7 дней, когда среднесуточная температура в столице превышает 23,8 градусов, может принести дополнительные 100-300 случаев смертей.

Специалист подчеркнул, что климатические риски в условиях экстремально жаркого лета «в десятки раз более существенные для людей (летальные случаи и болезни – прим. ред.), чем мы имеем сегодня во время пандемии коронавируса» (цитата по РИА «Новости» ). Отметим, что, по последним данным, общее количество умерших от COVID-19 в России достигло 1073, число подтвержденных случаев заражения превысило 106,4 тыс.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.04.20

Власти Североуральска просят губернатора закрыть въезд в город. / «Во время первой стрельбы я спал», – обитатели СНТ «Волна» рассказали о ночной операции ФСБ (ФОТО, ВИДЕО). / Из российских СИЗО предлагают выпустить 30 тыс. человек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»